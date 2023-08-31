Müge Anlı ile Demet Akalın rakip oluyor

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'ya Acun Ilıcalı rakip olarak Demet Akalın'ı çıkaracağı ileri sürülüyor. Yeni programla izleyici karşısına geçecek olan Demet Akalın, Müge Anlı'nın tahtı için kolları sıvadığı iddia edildi. Peki Demek Akalın hangi kanalda ne programı yapacak? Demet Akalın'ın yeni programı ne? İşte Müge Anlı'nın canlı yayınına rakip olan program...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve adından herzaman söz etmeyi başaran Demet Akalın, geçtiğimiz gün tekne kazası ile sevenlerini korkutmuştu. Yaşanılan korkunç olayla anılan Demet Akalın'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Acun Ilıcalı ile anlaşan ve Müge Anlı'nın gündüz kuşağı programına rakip olacağı ileri sürülen bir içerikle geleceği söylendi. Demet Akalın'ın, Acun Ilıcalı ile olan paylaşımına düştüğü "Hayırlı olsun diyelim mi?" notu ise merak uyandırdı.

HENÜZ NET BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Müge Anlı, her bölümüyle reytingleri alt üst etmeyi başarıyor. Son gelen magazin gündemine göre Acun Ilıcalı TV8 kanalına Müge Anlı'ya rakip olacak bir program konsepti ile geliyor.

Demet Akalın'ın sunacağı program hakkında detaylar hayranları tarafından beklenirken Acun Ilıcalı ve Demet Akalın'dan net bir açıklama gelmedi.