Müge Anlı eşiyle ilk kez görüntülendi

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

Sürpriz düğün sonrası sosyal medyada tek bir fotoğraf dahi paylaşılmadı.

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Taze Magazin tarafından görüntülendi.

Gazeteci Arif Hür, kaleme aldığı yazıda Müge Anlı-Şinasi Yüzbaşıoğlu çiftinin düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya sıcak bakmadığını açıklamıştı.

İşte Arif Hür'ün o yazısı:

"Müge Anlı'nın sevenleri büyük bir heyecanla düğün fotoğraflarının ne zaman paylaşılacağını bekliyordu. Hatta kimi hayranları photoshop yardımıyla düğün fotoğrafları bile tasarlamıştı. Ancak gelen son bilgiler Anlı'nın düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacağı yönünde...

Özel hayatın gizliliğine önem veren Müge Anlı'nın düğün fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı düşünmediği ifade edildi. Anlı'nın sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve dezenformasyondan rahatsız olduğu da biliniyor."