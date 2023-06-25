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Müge Anlı'dan "boşanıyor" iddialarına cevap

Müge Anlı, Emniyet Müdürü eşinden ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili canlı yayında açıklama yaptı.

Magazin 25.06.2023, 11:55 25.06.2023, 11:57
Müge Anlı'dan "boşanıyor" iddialarına cevap

ATV'nin ekran fenomenlerinden Müge Anlı geçen yıl Haziran ayında evlendiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu boşanıyor mu? Çıkan iddiaların ardından Müge Anlı canlı yayında cevap verdi. 

Yıllardır ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla gündeme gelen Müge Anlı, eğitim hayatı ve kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Kariyerindeki başarısının yanı sıra Müge Anlı, özel hayatıyla da sevenleri tarafından merak ediliyor.

48 yaşındaki gazeteci ve sunucu Müge Anlı özel hayatını adeta bir sır gibi saklıyor. 1993 yılında Burhan Akdağ ile evlenen ve 6 yıl sonra yollarını ayıran Müge Anlı geçtiğimiz yaz ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüğünü her defasında dile getiren Müge Anlı’nın geçtiğimiz günlerde boşanacağı bazı medya organları tarafından iddia edilmişti. Çıkan iddialar sonrası Müge Anlı’dan yanıt geldi.

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile boşanacakları yönünde sosyal medyada dolaşan iddialara sinirlendi. 'Rahmi Özkan hayatını kaybetti' haberlerine de ateş püsküren Müge Anlı'nın açıklaması gündem oldu.

"Şimdi tatile giriyoruz diye Rahmi Bey'e boyuna 'öldü' diye haber yapmayın. Benim için de 'boşandı' diye yazmayın. Bunları yazanlar olursa benim sosyal medyayı çok iyi kullanan seyircilerim var. Bunları spam'leyecek mişsiniz. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şikayet edecekmişsiniz." diyen Müge Anlı, Rahmi Bey'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Müge Anlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adam aslan gibi maşallah. Ben de çok mutluyum maşallah. Gözü olanın gözü çıksın. Kim böyle yazıyorsa Allah onun başına versin. Gerçi Rahmi Bey 'Benim ömrüme ömür katılıyor' diyor. Doğru söylüyor.

#Müge Anlı
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