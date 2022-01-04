Müge Anlı canlı yayında vasiyetini tek tek açıkladı

2.5 yıldır eşi Mustafa Kaya'dan haber alamadığını söyleyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı sayesine emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu.

Görev yaptığı sırada patlayan bomba nedeni ile işitme duyusunun büyük bir bölümünü kaybeden emekli Albay'ın eski eşi ve çocukları ile yeni eşi ile kızı arasında kalmasının ardından Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı.

"BAKIM EVİNE GİDECEĞİM"

Yıllar önce kendisine mezarlıktan yer ayırdığını ifade eden ancak koronavirüsün çıkmasının ardından böyle şeylerin bir kıymeti olmadığını anladığını ifade eden Müge Anlı (48), "Buradan şimdiden söylüyorum, bana bir şey olursa bakım evine gideceğim, bana da oğluşum Efe baksın, kız daha küçük." ifadelerini kullandı.

"YAKA KARTINA EN ÇİRKİN FOTOĞRAFIMI KOYMASINLAR DİYE..."

Sözlerini sürdüren Anlı, "Benim mezar yerim belli. Her şeyim planlı olsun istiyorum. Ölünce dağıtılacak şerbetime kadar hepsinin vasiyetini verdim. Yapmazlarsa da onların sorunu. Yaka kartına en çirkin fotoğrafımı koyarlar biliyorum onu da ben verdim" dedi.