Müge Anlı bakın hangi ünlü sanatçıyla görüntülendi

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, dün akşam şarkıcı Sinan Akçıl ile Sarıyer'de görüntülendi. İşte detaylar...

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, dün akşam şarkıcı Sinan Akçıl ile baş başa görüntülendi.

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, dün akşam şarkıcı Sinan Akçıl ile baş başa görüntülendi.

Sinan Akçıl, hayranı olduğu Müge Anlı'nın sözlerinden ilham alarak geçtiğimiz aylarda 'Durum Çok Acil' şarkısını yazdı.

"MÜGE ANLI HAYRANIYIM"

Anlı'nın canlı yayınına çıkan şarkıcı, "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullandı.