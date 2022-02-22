Mizalle, 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonuyla büyüledi
Şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarıyla beğenilen Mizalle, 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtımını Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus'da yoğun katılımla gerçekleştirdi.
Mizalle, Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus'da gerçekleştirilen lansman ile 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu tanıttı.
Mizalle, 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da aralarında olduğu ünlü isimlerin katıldığı görkemli bir lansmanla tanıttı.
2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyleyen Mizalle Yönetim Kurulu Başkanı M. Eymen Saraç, "Birbirinden farklı koleksiyonlarımız, üreten, hayatın ve iş yaşamının her alanında olan, sosyal yaşamı aktif, bilgi ve tecrübesi ile yaşayan kadınlara yönelik olarak tasarlandı. Bu sezon Mizalle kadını; pozitif, doğal, sakin, kendinden emin, merak uyandıran, ilham verici ve modern koleksiyonlarımızdan ihtiyaca uygun ürünleri tarzlarına uygun olarak kombinleyebilecek." dedi.
(Ali Koç, Eymen Saraç)
Her koleksiyonunda kadınların aradığı şıklığı farklı formlarda sunan markanın özel davetine iş ve cemiyet hayatından birçok tanınmış sima katıldı. Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da davette koleksiyonları yakından inceledi.
(Burcu Şendir, Bestemsu Özdemir, Petek Ertüre)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
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|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
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|26
|41
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|40
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|26
|39
|9. Kayserispor
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|38
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|36
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|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
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|26
|31
|15. Kasımpaşa
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|26
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|19. Altay
|26
|22
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|16
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|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
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|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
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|25
|37
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|25
|32
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|32
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|31
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|25
|30
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|29
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|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
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|25
|20
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|25
|20
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|25
|15