Miray Daner ile Oğulcan Engin cephesinde flaş gelişme!

Son olarak Blu TV'de yayınlanan Saygı dizisinde rol alan Miray Daner, hem kariyeri hem de özel hayatıya sıkça gündeme geliyor.

Daner, bir süredir Seda Sayan-Sinan Engin çiftinin işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

Snob Magazin'in haberine göre; İkili, 2022 yılını aile üyeleriyle karşıladı. Daner'in yeni yıla Oğulcan Engin'in ailesiyle birlikte girmesi, 'Evleniyorlar mı?' sorusunu gündeme getirdi.

"AŞK, DORUKLARDA OLAN BİR SEVGİ ÇEŞİDİDİR"

Aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten Miray Daner aşk hakkında şunları söyledi: “Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir”

Daner ve Engin'in evlilik iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.



