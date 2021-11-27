Minik Serçe'nin yeni şarkısı sosyal medyada olay oldu

1970’li yıllarda yaptığı eserlerle Türk pop müziğine yön veren ‘Minik Serçe’ lakaplı Sezen Aksu’nun yeni şarkısı kısa süre içerisinde Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte Sezen Aksu’nun yeni şarkısı ‘Belki de Aşk Lazım Değildir’in şarkı sözleri:

Öpeyim de geçsin mi?

Acıyor mu çok kesilen yer?

Bilirim ah, ne hüzündür

Terim tuzundur, bir izin ver

Tanıdım yarandan

Aynı silahtı beni vuran

Affettim vurulurken

O daha fazla öldü benden

***

Belki de aşk lazım değildir

Sıcacık bir el yeter

Kimse ölmez aşktan maşktan

Öyle gelir, öyle gelir

***

Ben sana bir dal olurum

Sen arı ol, ben bal olurum

Benim sende yüreğim var

Bir bakarsın yâr olurum

***

Tanıdım duruşundan

Güçlendirir ya öldürmeyen

Ve içini dışına

Bir daha da hiç bildirmeyen

Kaynak: Magazin Mahallesi