Mike Tyson ve dünyaca ünlü DJ Khaled Umre'ye gitti
Dünyaca ünlü isim DJ Khaled yakın dostu Mike Tyson ile umre ziyareti için Mekke'ye gitti. Tavaf sırasında göz yaşlarını tutamayan ünlü DJ, duygu dolu anları sosyal medya adresinden paylaştı.
Magazin 13.12.2022, 13:01 13.12.2022, 13:07
Filistin asıllı Amerikalı DJ Khaled, dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'la umre ziyareti için Mekke'ye gitti. İhram kıyafetlerini giyip Kabe'yi tavaf eden ünlü isimlerden Khaled, bir ara duygulanarak göz yaşlarını tutamadı.
"GÖZLERİMDEN SEVİNÇ GÖZ YAŞLARI AKTI"
Ünlü DJ (Disc Jokey), o anlar şu sözlerle paylaştı; "Mekke'de yürüdüğüm ikinci gün gözlerimden yaşlar aktı; sevinç göz yaşları. Hayatım boyunca Mekke'ye gitmek, dua etmek, Allah'a şükranlarımı sunmak istedim. Dünya için dua ettim. Daha fazla sevgi, daha fazla yaşam, daha fazla huzur, daha fazla hepimiz için neşe daha fazla mutluluk daha fazla sağlık ve koruma diledim! Tanrı en büyüktür! Çok güzel hepimiz burada tek seviyoruz. Mike Tyson hayırlı olsun kardeşim."
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4