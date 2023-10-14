Metin Akpınar'ın iki de torunu çıktı

Metin Akpınar'ın gayrimeşru ilişkiden 2 kız çocuğu olduğu haberi kamuoyuna yeni yeni yansımıştı. Ancak ünlü sanatçının bu gerçeği 10 yıl önce öğrendiği ortaya çıktı.

Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu ile ilk tanıştığında onları kabul ettiğini açıkladı. Akpınar'ın aynı zamanda kızı Sevgi'den iki de torunu olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili özür ve detay açıklaması yapan Metin Akpınar şunları söyledi:

Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.

İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.

En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.

Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.

METİN AKPINAR'IN 62 YILLIK MEŞRU İLİŞKİSİNDEN ÇOCUKLARI YOK

Metin Akpınar, 1987'de Suphiye adlı kadınla yaşadığı kısa süreli ilişkiden 1988'de Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adında ikizler dünyaya geldi.

Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, anneleri tarafından terk edildikten sonra 6 yaşına kadar Çocuk Esirgeme Yurdu'nda büyüdü. İki kardeş, 1994'te Aksekili Özdener Nebioğlu - Emine Nebioğlu tarafından evlat edinildi.

Duygu Nebioğlu'nun Sevgi Nebioğlu adında bir de ikiz kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu Nebioğlu, 21 yaşındayken Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu öğrendikten sonra babalık davası için mahkemeye başvurarak DNA testi yapılmasını istedi.

Gizlilik kararı doğrultusunda Antalya Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. DNA testinin sonunda, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı.

Metin Akpınar'ın başta bir kızı olduğu sanıldı. Bunun nedeni de Sevgi Nebioğlu'nun DNA testiyle ilgili mahkeme kararının henüz çıkmaması.

Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi olduğu, Sevgi Nebioğlu'na hitaben şunları yazmasıyla ortaya çıktı: Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip aynı yumurtaya atlar, aynı hikâyeyle gelirdim. Duvarı delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş.

1961'de Göksel Akpınar ile yaptığı evliliğinden çocuğu bulunmayan 81 yaşındaki Metin Akpınar, evlilik dışı kızları olduğunu 10 yıl önce öğrendi.

Duygu Nebioğlu, davanın sonuçlanmasından sonra şu açıklamayı yaptı: Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soyağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı. Henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşısında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım. Bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum.

Duygu Nebioğlu, yaklaşık bir yıl önce Metin Akpınar ile bir araya geldi. Akpınar, kızına kitabını imzaladı.