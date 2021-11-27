Metin Akpınar Cem Yılmaz'dan özür diledi

Bir programda Komedyen Cem Yılmaz hakkında, "Aktör kumaşı zayıf" diyen usta Sanatçı Metin Akpınar, Yılmaz'ın sözleri üzerine yaptığı paylaşımın ardından özür diledi.

Akpınar, Cem Yılmaz ile ilgili sözleri için “Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdımsa Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” dedi.

“Stand-up hakkında konuşurken Cem’in oyunculuğu ile ilgili bir şeyler söyledim. Bir tweet atmış orada biraz gönül koymuş. Bu da beni çok üzdü. Kimsenin üzülmesini, kırılmasını zaten istemem, Cem’in kırılmasını hiç istemem” ifadelerini kullandı.Daha çok reklamlardaki oyunculuğu ile ilgili yorumda bulunmak istediğini söyleyen Akpınar, “Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet