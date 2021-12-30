Mete Gazoz'un sevgilisi sosyal medyada gündem oldu
Milli okçumuz Mete Gazoz, profesyonel spor alanındaki başarısının yanı sıra sempatikliği ve doğallığıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak GQ ödül törenlerinde 'Yılın sporcusu' ödülünü alan Mete Gazoz'a eşlik eden sevgilisinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu.
Magazin 30.12.2021, 13:26
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz'un sevgilisi ortaya çıktı. Gazoz'un sevgilisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...
Mete Gazoz'un, grafik işleriyle uğraşan Melike Ayvaz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Grafikçi olan ve çizimleri ile dikkat çeken Ayvaz'ın, çalışmalarında Mete Gazoz'a da yer verdiği görülüyor.
Mete Gazoz'un sevgilisini görenler, 'Hep Mete oku vuracak değil ya, bu kez de Eros, Mete'yi kalbinden vurmuş' ve 'Mete'nin yüzü hem kariyerinde hem de özel hayatında gülüyor' ve 'Her anlamda şanslı çocuk' yorumunu yaptılar.
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