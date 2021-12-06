Mesut Özil'in saatinin fiyatı servet değerinde
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, yeni aldığı saati deyim yerindeyse duyanların dudağını uçuklattı. Özil, 5.5 milyon liralık saatiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
Magazin 06.12.2021, 15:09
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil, kendine aldığı yeni saatiyle gündeme gelmeye devam ediyor.
PARAYA ACIMIYOR
Cristiano Ronaldo gibi saat tutkunu olan Özil, koleksiyonuna yeni bir parça daha kattı. Daha önce kendine 9 milyon liralık Richard Mille RM 6501 model saat alan Özil, şimdi de sosyal medya hesabından yeni aksesuarıyla poz verdi.
Ünlü futbolcu, bu sefer dünyaca ünlü marka Patek Philippe Nautilus'in 5711 modeli saatini aldı. Özil, bu saatine tam 400 bin dolar (5.5 milyon lira) verdi.
Kayank: Sabah
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