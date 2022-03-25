Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir bakım merkezinden çıkan Gülşe'nin kullandığı aracın fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Basın mensuplarıyla konuşan Amine Gülşe "Bugün kız-kıza vakit geçirmek istedik. Eda’yı büyütüyoruz. 2 yaşına girdi" dedi.

"KIZIMIZ MESUT'A BENZİYOR"

Gülşe, "Kızımız Mesut'a benziyor. Biraz bana benzemesini isterdim ama kader. Eda konuşmaya başladığında ilk olarak 'baba' demişti" ifadelerini kullandı.

"SETLERE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe, "Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Şu an ev dekorasyonuyla ilgili bir projem var. Senaryosu iyi olan bir iş olursa setlere dönmeyi düşünürüm. Ama şimdilik düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıllarda '5 çocuk istiyorum' açıklamasında bulunan Gülşe'ye bu çıkışı hatırlatıldı. Güzel oyuncu, "Allah kısmet ederse tabii olur. Şu an Eda ile mutluyuz." dedi.

Snob Magazin