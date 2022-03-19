Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. 4 aylık hamile olan şarkıcının ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.

Akşam’ın haberine göre, 4 aylık hamile olan şarkıcının ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bir kız annesi olan Özbey'in oğlu olacak.

Şarkıcı, eşiyle doğacak olan çocuklarına isim düşünüyor.

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu.

Merve Özbey, geçen yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.