Merve Boluğur yeni imajıyla hayrete düşürdü!

Oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam Nişantaşı’ndaki Müberra Sağlam Güzellik Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

İddialı makyajı ve saçlarıyla yeni imajı vampire benzetilen Boluğur, takip ettiği dünyaca ünlü starların da bu tip makyajlar yaptırdığını söyleyip “Yeni yıl makyajı diyebiliriz ama daha çok bunun yurtdışında örneği var; Lady Gaga ve Rihanna hep böyle yenilik katıyorlar hayatlarına işleriyle bağlantılı olarak. Ben de insanların karşısına rengarenk bir Merve olarak çıkmayı seviyorum" diye konuştu.

"İLİŞKİM HAKKINDA KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

Oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Erkan Şen’in kendisine değer verdiğini, ancak yaşadığı aşkla ilgili fazla konuşmayı sevmediğini anlatıp, şöyle konuştu: “Bana gerçekten çok değer veren bir adam, fazla konuşmayı değil yaşamayı seviyorum. Mutluluğum daim olur inşallah!"

"İÇİMDEKİ POTANSİYELİ FARK ETTİM"

Boluğur ayrıca oyunculuktan elde ettiği tecrübelerini müzik alanına aktarmayı istediği için müzikle ilgilendiğini ve uzun dizi süreleri nedeniyle setlerden uzak durduğunu ise şu sözleriyle dile getirdi:

“Şarkı çalışmam var. Sözlerini ben yazdım, klibin senaryosu da bana ait. Şu an seçim yapmadım fakat klip için kumral biri erkek düşünüyorum. Kendi oyunculuk bilgimi müziğe aktarmayı istedim. Müziğe çok heyecan duymaya başladım, içimde böyle bir potansiyel olduğunu fark edince de buraya yönlenmeye başladım. Artık icraat kısmına geldim.

Oyunculuk yapmamamın sebebi uzun ve yorucu set saatleridir. Ben biraz kendi hayatımda kendime değer veren biriyim ve bu hayata bir kere geliyorum. Asıl istediğim kendi belirlediğim saatlerde çalışmak...”

"BENİ SAHNELERDE GÖRECEKSİNİZ"

Oyuncu, “Müzik camiası sizi kolay kabullenecek mi?” sorusuna ise “Ben kendimi onaylıyorum. Kendime kendimden onay ve destek veriyorum tabii bu yolda yanımda olacak insanlar var. Gerisi bende, ben kendim mutluluğum için bu işi yapıyorum. Beni büyük ihtimal sahnelerde de görebilirsiniz” diye iddialı cevap verdi.

Snob Magazin