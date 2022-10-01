Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girecek

Oyunculuğu bırakan Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın ile yarın evlenecek. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de kameralara yansıyan Boluğur, "Pazar günü beraberiz zaten sizinle" dedi.

İkili geçtiğimiz gün bir AVM'de el ele kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle konuşmayı ihmal etmeyen ve hazırlıkların bittiğini söyleyen heyecanlı çift, düğünün ardından balayına çıkacaklarını da açıkladı.

Yarın nikah masasına oturacak olan ikili, geçtiğimiz gün Akmerkez'de objektiflere takıldı.

Düğün hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen çift, basın mensuplarıyla konuşarak; "Pazar günü beraberiz zaten sizinle" ifadelerini kullandı. Heyecanlı olduklarını söyleyen Boluğur ve Aydın, düğün sonrası balayına çıkacaklarını da sözlerine ekledi.