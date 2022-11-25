Merve Boluğur-Mert Aydın'ın neden boşandığı ortaya çıktı

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile Mert Aydın, dün resmen boşandı. 53 gün süren evliliğin neden bittiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı.

"LÜTFEN SORU SORMAYIN"

Boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, “Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diyerek geçiştirdi.

"BANA KİMSE KURAL KOYAMAZ"

2.Sayfa'nın haberine göre; Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma nedenleri ortaya çıktı.

Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren “Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem” dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu.

Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve’den beklediği yardımı alamadı.

SIKINTILI BALAYI!

Mert Aydın’ın dikişleri bile alınmamışken Merve “Çok sıkıldım, tatile gidelim” dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar.

Merve Boluğur’la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.