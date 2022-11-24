Merve Boluğur'dan akıl sağlığıyla ilgili yorumlara sert tepki: 'Yettiniz'

Ekim ayında DJ Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, 2 ay sonra boşandı. Boluğur, sosyal medyada akıl sağlığıyla ilgili yorum yapanlara tepki gösterdi. "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize." diyen Boluğur, "Keza eski eş muhabbeti yapan büyük köşe yazarı magazincileri de. Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz. Ahlakınızla iş yapın" dedi.

Oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, sosyal medya hesabından akıl sağlığı ile ilgili yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanan Boluğur, "Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz... Ahlakınızla iş yapın" dedi.

Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı açıklamada akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara sitem eden ünlü isim, "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize... Keza eski eş muhabbeti yapan büyük köşe yazarı magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz... Ahlakınızla iş yapın" diye konuştu.

BOŞANACAĞINI DUYURUP SOYADINI SİLDİ

2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile görkemli bir törenle nikah masasına oturan Merve Boluğur, 6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine döndü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığını belirten Boluğur "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Boluğur, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını da sildi.

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, ayrılık kararının ardından yaptığı paylaşımlarla maneviyata yöneldiğini gösterdi. Dini içerikli videolar izlediği anı paylaşan ünlü isim "Güzel videolar" notunu ekledi. Daha sonra tespih fotoğrafı yayınlayan Boluğur bir takipçisinin "Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna "İnanç" cevabını verdi.