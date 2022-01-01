Mert Fırat ve İdil Fırat çiftinden üzücü haber!

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Mert Fırat, mart ayında Covid-19'a yakalanmıştı. O dönem 'Kefaret' dizisinde rol alan Fırat, senaryo gereği Suriye'ye gitmiş gibi gösterilmiş, kısa sürede sağlığına kavuşup setlere geri dönmüştü.

KARANTİNAYA GİRDİLER

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Bu kez de sosyetik güzelin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Eşinin virüsü kapmasının ardından Mert Fırat da test yaptırdı.

Ünlü oyuncunun testinin negatif olduğu öğrenildi. Karantinaya giren ve evinde tedavi gören İdil Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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