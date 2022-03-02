Merakla beklenilen 'Uysallar' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Netflix'in yeni dizisi “Uysallar”ın merakla beklenilen yayın tarihi belli oldu. Onur Saylak'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide iki usta isim Haluk Bilginer ve Uğur Yücel başrollerde oynuyor.
Başrollerini Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur) yer aldığı “Uysallar” 30 Mart’ta Netflix’te yayınlanacak.
Dizinin konusu
“Uysallar”, 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikâyesidir.
Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır. Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. “Uysallar”, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikâyesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.
Kaynak: Sözcü
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