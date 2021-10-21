Merakla beklenen 'Üç Kuruş' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosu belli oldu. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Civan Canova, Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Üç Kuruş dizisinin konusu; Romanların yaşadığı Çıngıraklı Mahallesi'ne konuşlanan mafya üyeleri ile polisler arasında yaşanan gerilim olacak. Üç Kuruş dizisi İstanbul Suriçi'nde Balat semtinde çekiliyor. İşte, Üç Kuruşu dizisi künyesi...

Yayınlanan ilk tanıtımda yer alan, "Ben hiç yapmadım diyebilir misin? İçindeki ırkçıyla yüzleşmeye hazır mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'İçerde' (2016-2017) ve 'Çukur' (2017-2021) dizilerinin yapımcı kadrosunun çekimlerini gerçekleştirdiği 'Üç Kuruş' dizisinin 1. bölümü, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü Show TV'de ekranlara gelecek.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı Mahallesi'nin 'koruyucusu' konumundaki mafya lideri Kartal ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu, bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.