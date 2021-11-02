Merakla beklenen 'Üç Kuruş' dizisi izleyiciyle buluştu

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın 'koruyucusu' konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz oluyor. İşte, Üç Kuruş oyuncu kadrosu...

'İçerde' ve 'Çukur' dizilerinin yapımcısı Ay Yapım, yeni sezona 'Üç Kuruş' dizisiyle başladı. Önceki iki dizide olduğu gibi Sinan Öztürk'ün yönetmen koltuğuna oturduğu Üç Kuruş'un başrol oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Civan Canova yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımda yer alan, "Ben hiç yapmadım diyebilir misin? İçindeki ırkçıyla yüzleşmeye hazır mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi sosyal medyada merak konusu oldu.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'İçerde' (2016-2017) ve 'Çukur' (2017-2021) dizilerinin yapımcı kadrosunun çekimlerini gerçekleştirdiği 'Üç Kuruş' dizisinin 1. bölümü, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de ekranlara gelecek.

Üç Kuruş dizisinin yeni bölümleri her pazartesi günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Birinci bölümün ardından yayınlanacak bölümlerde saat 20.00'de önceki bölümün özetinin yayınlanacağını, daha sonra saat 21.00'de yeni bölümün ekranlara geleceğini belirtelim. Üç Kuruş tüm bölümler izlemek için dizinin resmi Youtube kanalı ziyaret edilebilir veya PuhuTV'ye göz atılabilir.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 1. bölüm özeti şöyle: Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın 'koruyucusu' konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı Mahallesi'nin 'koruyucusu' konumundaki mafya lideri Kartal ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu, bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ay Yapım'ın hayata geçirdiği, Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği Üç Kuruş oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu (Kartal), Ekin Koç (Efe), Nesrin Cavadzade (Bahar), Aslıhan Malbora (Leyla), Diren Polatoğulları (İrfan), Nursel Köse (Neriman), Burak Altay (Bülent Komiser), Civan Canova (Oktay), Mustafa Kırantepe (Ruşen), Uğur Yıldıran (Şesu), Aytaç Uşun (Batu), Cenk Kangöz (Mesut), Umutcan Ütebay (Şahin), Damla Makar (Halide), Melisa Yıldırımer (Nesrin), Süreyya Kilimci (Semiha), Alişan Uğur (Konyalı), Mutttalip Müjdeci (Sahir), Asena Girişken (Peri), Tuğçe Yolcu (Hazal), Erkan Üçüncü (Mirsad), Aylin Engör (Neşe), Volkan Kıran (Kamil), Özkan Özipek (Ahmet), Ömer Çobanoğlu (Seco), Ömer Civan Şit (Hüseyin), Ercan Kesal (Halit) (Konuk Oyuncu), Fırat Uçkun (Savaş) (Konuk Oyuncu) gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: Karar