Meltem Miraloğlu hakkında çok konuşulacak iddia!

Stewart, Türkiye’ye gelerek yaşanan süreci ses sanatçısı Onur Akay’a anlattı.

Meltem Miraloğlu'nu Amerika'da 1 ay evinde misafir eden yazar Ülkü Gözen Stewart, Türkiye'ye geldi ve ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a röportaj verdi.

Akay, YouTube adresinde yayınladığı röportajda Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card sahibi olduğunu iddia etti. Akay, en son Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu iddia etmiş ancak Miraloğlu bu iddiayı yalanlamıştı. Akay, bu son röportajında ise ilk kez kaynağını açıkladı ve bu bilgileri Meltem Miraloğlu'nun New Jersey'deki âşık olduğu Türk gencinden aldığını ifade etti. Ayrıca Akay, bu sefer Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card aldığını da iddia etti.

"POLİS ESKORTU İLE GELDİ"

Stewart, Miraloğlu'nun Amerika'ya ilk gittiğinde kaldığı New Jersey'de âşık olduğu Türk genci ile yaşadığı olaylardan dolayı o zamanlar koruma altına alındığını ve kendi eyaletlerine polis eskortu ile geldiğini dile getirdi.

Röportajda Onur Akay'ın "Siz Meltem Miraloğlu’nu kurtardınız" demesi üzerine Stewart, "Evet adı gerçekten kurtarmak. Güvende olduğu halde hala o kişiyi sayıkladığı için biz açıkçası çok problem yaşadık Meltem'le." dedi.

Amerika'da Meltem Miraloğlu'nun çok yanlış yolda ilerlediğini de söyleyen Stewart, "Meltem darp edilmişti. Bütün vücudu çürük içindeydi. Ben bunu gözümle gördüm. Keşke Meltem çok doğru ilerleseydi" dedi.