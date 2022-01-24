Melisa Döngel yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, saçlarını açık sarıya boyattı. Yeni imajını takipçileri paylaşan Döngel'in paylaşımına yorum yağdı.

Koltukta uzanırken çekilen pozlarını paylaşan Döngel'in yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri sarı saçlarını ünlü oyuncuya yakıştıramadı. Peş peşe yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Yapma bunu kendine" ve "Hiç yakıştıramadım" yorumunu yaptı. Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımı 421 binden fazla beğeni aldı.