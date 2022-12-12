Melis İşiten kaza tarihini koluna kazıttı

Baş Belası adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında ölümden dönen Melis İşiten, o günkü tarihi koluna kazıttı.

Tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; projenin başrol oyuncular Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı. 24 Kasım 2022 tarihini koluna kazıtan İşiten, duygularını Instagram'dan dile getirdi.

Oyuncu, "Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizde ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegane güç kızım ve kalabalık dünyamız ve işim. İçim kalbim çok rahat benim, annem-babam üzlüyor diye yazmıyorum, yapmayın işte... Bırakan nasıl hallediyorsak halledelim, hepimiz, kendimizce bir şekilde... Bari buna dokunmayın, geçmiş olsun dileklerimiz kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum. İyi pazarlar..." dedi.