Melek Baykal 19 yaş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Cennet Mahallesi'ndeki 'Pembe' karakteriyle Türk ekranlarının unutulmazları arasında yer alan usta oyuncu Melek Baykal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 16.07.2022, 16:57
Tiyatronun usta isimlerinden Melek Baykal (67), son paylaşımıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
Geçmişi yad eden Baykal, gençlik dönemlerinde kardeşi ile dans ederken çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Yaş 19 sanırım… Kardeşim Samim'le dans ediyoruz." ifadelerini not düştü.
Baykal'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören fotoğrafına; Cenk Eren, Asuman Dabak, Erhan Yazıcıoğlu ve Filiz Akın gibi bir çok ünlü isim yorum yaptı.
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