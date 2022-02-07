Mehtap Özkan nikahtan sonra Instagram hesabındaki soyadını değiştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olan Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde sunucu Mehtap Özkan ile evlenmişti. Düğünden sonra Özkan, bakın ne yaptı?

Mehtap Özkan, evlendikten hemen sonra Instagram'da profilini değiştirdi. Mehtap Özkan soyisimi Tekin yaptı. Çiftin arasındaki 25 yaş farkı da sosyal medyada gündem olmuştu.

Tekin, 16 yıl evli kaldığı Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu olan Tekin'in 2 çocuğu ilk eşinden, sonuncusu ise ikinci eşi Nihan Tekin'den...