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Mehmet şef resti çekti: 'Bu yaptıkları emek hırsızlığıdır'

tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri olan Mehmet Yalçınkaya yaptıkları yemeklerin telif haklarının olmamasına isyan ederek adeta açtı ağzını yumdu gözünü...

Magazin 30.10.2021, 11:19
Mehmet şef resti çekti: 'Bu yaptıkları emek hırsızlığıdır'

tv8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışma programı MasterChef’te jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı. Adeta açtı ağzını yumdu gözünü. “Bu yaptıkları emek hırsızlığıdır” dedi. Vatandaşlara uyarıda bulundu.

MasterChef Türkiye 2021 yarışma programında kibar naif kişiliği yanı sıra yer yer sert tavırlarıyla da dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada adeta ateş püskürdü.

Yaptıkları yemeklerin telif haklarının olmamasından isyan eden Mehmet Şef, “Ülkemizde sektörümüzde emek hırsızlığı oluyor. Son dönemde buna isyan ediyorum. Bir yemek yapıyoruz, yemeğin telifi henüz yok. Aradan iki gün geçiyor yaptığımız yemeği kendileri yapmış gibi tanıtanlar çıkıyor. İsmimiz kullanılarak restoranlar açıyorlar. Rezervasyon yapmak isteyen müşterilere ismimizi söyleyerek davet gönderiliyor” ifadelerini kullandı.

Restoranların kendi isimlerini kullanarak yaptıkları skandalları da tek tek anlattı

Mehmet Şef, “Bazıları da restoranımızın isminin bir benzerini yaparak taklidimizi yapıyorlar. Bu restoranlarda insanlar yediği yemekten dolayı bir zarar görürse bizim ismimizi kullanmış oldukları için biz zarar göreceğiz. Bunların bir emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Bir ismin telifini aldığımızda bu ismin sonuna bir harf koyarak mekan açılıyorlar. Bu konuda vatandaşların da dikkatli olmaları gerekiyor. İnsanlar nereye geldiğini nereye gittiklerini bilsinler. Bu insanların yaptığı emek hırsızlığıdır” açıklamasında bulundu!

Sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamalar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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#Mehmet Yalçınkaya #MasterChef Türkiye #restoran
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