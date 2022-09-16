Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları bilinen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadık" dedi. Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozdu. İşte Dinçerler'in flaş açıklamaları...

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı.

Önceki gün Mehmet Dinçerler'e dava açan ünlü şarkıcı, bu hamlesinin ardından iş insanını sosyal medya hesaplarından sildi.

Mehmet Dinçerler'in alyansını takmaması ve Hadise'nin 'Küçük Bir Yol' şarkısında gözyaşlarını tutamaması ilişki bitti haberlerini beraberinde getirmişti.

"ANLAŞARAK SONLANDIRAMADIK"

Tüm bu yaşananların ardından Hadise sosyal medya hesabından boşanacağını duyurdu. Yazdığı notta “Anlaşarak sonlandıramadığımız için” ifadesini kullanması dikkat çekti.

2. Sayfa programının iddiasına göre; Mehmet Dinçerler, boşanma kararının ardından Hadise'den tüm takıları ve evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istedi.

Bütün bu iddiaların ardından Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu.

"ŞAHSIMA YAPILAN YAKIŞTIRMALAR YAKIŞIKSIZ"

Dinçerler, "Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık. İlişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı.

Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum" dedi.

Dinçerler, bu açıklamayı yaptıktan sonra sosyal medya hesabını dondurdu.

İŞTE MEHMET DİNÇERLER'İN O AÇIKLAMASI

Snob Magazin