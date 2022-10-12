Megastar Tarkan'ın yılbaşı gecesinde alacağı ücret dudak uçuklattı
Sesi ve dans performanslarıyla konserlerinde hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Megastar Tarkan, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Yeni yılı hayranlarıyla sahnede karşılayacak olan Tarkan'ın 1 milyon euro alacağı öğrenildi.
Magazin 12.10.2022, 17:38
Şarkılarının yanı sıra rol aldığı reklam projeleriyle sık sık adından söz ettiren Megastar Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu. Sevilen şarkıcı, 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkacak.
Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için masaya oturdu. Megastar'ın yılbaşı sahnesi için 1 milyon euro alacağı öğrenildi.
Daha önceki yıllarda da Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, pandemi sonrası yeniden Yavru Vatan'da hayranlarıyla bulaşacak.
Tarkan'ı dinleyerek yeni yıla girmenin rakamı ise henüz bilinmiyor.
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