MasterChef’te Görkem'in tabağından çıkan parça şaşırttı
MasterChef 2021 Türkiye'nin 17 Kasım Çarşamba ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Balkan ülkelerine özgü yemeklerin yapıldığı oyunda, Görkem'in tabağından çıkan parça ünlü şefleri şaşırttı.
Magazin 18.11.2021, 12:45
Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef'in son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Takımlar şeflerin istediği menüyü en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. Balkan ülkelerine özgü beş yemeğin yer aldığı oyunun sonunda, ünlü şefler tadım yaptı. Ancak Danilo Zanna'nın ağzına, tattığı yemekten çıkan bir parça geldi.
Görkem'in hazırlığı yemekten çıkan parçayı gösteren Zanna, bunun ne olduğunu sordu.
Plastikten şüphelendiler!
Şefler, çıkan parçanın plastik olmasından şüphelendi. Ancak parçayı iyice inceleyen şefler, karidesin iyi temizlenmediği için kıkırdağının yemekte kaldığı fikrine vardılar.
12
parçalı bulutlu
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|27
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|26
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|22
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|20
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|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
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|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
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|11
|20
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|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
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|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
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|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
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|13
|17
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|17
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|12
|15
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|13
|15
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|13
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|12
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|12
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|12
|11
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|13
|11
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|13
|6
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|13
|6