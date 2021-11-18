MasterChef’te Görkem'in tabağından çıkan parça şaşırttı

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef'in son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Takımlar şeflerin istediği menüyü en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. Balkan ülkelerine özgü beş yemeğin yer aldığı oyunun sonunda, ünlü şefler tadım yaptı. Ancak Danilo Zanna'nın ağzına, tattığı yemekten çıkan bir parça geldi.

Görkem'in hazırlığı yemekten çıkan parçayı gösteren Zanna, bunun ne olduğunu sordu.

Plastikten şüphelendiler!

Şefler, çıkan parçanın plastik olmasından şüphelendi. Ancak parçayı iyice inceleyen şefler, karidesin iyi temizlenmediği için kıkırdağının yemekte kaldığı fikrine vardılar.