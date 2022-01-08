MasterChef''in sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya ilk kez annesini paylaştı!
TV8’de ekranlara gelen sevilen yarışma programı MasterChef'te sivri dilli ve agresif tavırlarıyla yarışmacıların korkulu rüyası haline gelen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya annesini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 08.01.2022, 13:16 08.01.2022, 16:40
Masterchef Türkiye'nin sivri dilli dobra jürisi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından ilk kez annesini paylaştı.
Yakın tarihte babasını toprağa veren Masterchef Türkiye jüri koltuğunda oturan isimlerden biri olan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından annesiyle ilgili hem duygusal hem de espirili bir paylaşım yaptı.
Annesinin görüntülerinin yer aldığı videoyu, "Büyük ustada onay verdi, annem yemekleri beğendi” diyerek paylaştı. Mehmet şef, postun altına ise şu ifadeleri not düştü:
“Onay aldık, sırtımız yere gelmez.”
Yalçınkaya’nın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|20
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Alanyaspor
|20
|31
|8. Adana Demirspor
|19
|30
|9. Beşiktaş
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|20
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|20
|18
|17. Altay
|19
|18
|18. Rizespor
|19
|17
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|19
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|19
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Bursaspor
|19
|20
|17. Keciorengucu
|18
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|21
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|9