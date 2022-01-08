MasterChef''in sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya ilk kez annesini paylaştı!

Masterchef Türkiye'nin sivri dilli dobra jürisi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından ilk kez annesini paylaştı.

Yakın tarihte babasını toprağa veren Masterchef Türkiye jüri koltuğunda oturan isimlerden biri olan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından annesiyle ilgili hem duygusal hem de espirili bir paylaşım yaptı.

Annesinin görüntülerinin yer aldığı videoyu, "Büyük ustada onay verdi, annem yemekleri beğendi” diyerek paylaştı. Mehmet şef, postun altına ise şu ifadeleri not düştü:

“Onay aldık, sırtımız yere gelmez.”

Yalçınkaya’nın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.