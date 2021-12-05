MasterChef yarışmacısı hakkında şaşırtan gerçek!

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de yarışan Burcu Önal hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

"AJDA PEKKAN İLE AYNI EVDE KALDIM"

İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal'ın bir dönem Ajda Pekkan'ın yanında yaşadığı ortaya çıktı. Burcu Önal, "Bir dönem Ajda Pekkan ile aynı evde kalmıştım. Kendisinin yemek bilgisi çok iyidir. Ajda Hanım ile sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim.

Ajda Hanım da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu.''

ESTETİKSİZ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Burcu Önal'ın estetiksiz fotoğrafını görenler de gözlerine inanamadı.

BURAK ÖZÇİVİT'E BENZETİLDİ

Ayrıca Önal'ın eşini görenler başarılı oyuncu Burak Özçivit'e benzetti.