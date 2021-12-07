MasterChef Türkiye'de sürpriz değişiklik!
MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Şef Somer Sivrioğlu, son bölümde değişen eleme sistemiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunuculuğunu ve jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de eleme sistemi değişti. MasterChef'te yarışmacı sayısının dokuza düşmesiyle birlikte yeni değişiklikler uygulanmaya başladı.
Büyük finali Ocak 2022'de yapılacak olan MasterChef Türkiye 2021'de son haftalara girilirken yeni bir karar alındı. MasterChef'te 16. hafta heyecanı yaşanırken kaptanlık oyunu öncesi açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu yarışmanın bundan sonraki bölümleri ile ilgili konuştu.
YENİLİĞİ BU SÖZLERLE AÇIKLADI
Şef Somer Sivrioğlu, "Artık her hafta bir yenilik olacak. Bu hafta bir takım 5, diğer takım 6 kişi. o yüzden artık elemelerde 2 kişi verme olayı bitti. Pazar günü sadece 3 yarışmacı olacak ve bu isimler iki etabın sonunda bizim vereceğimiz puanlarla belirlenecek. Her gün takımdan bir kişi potaya gidecek" dedi.
HER GÜN BİR İSİM ELEME ADAYI OLACAK
Buna göre, MasterChef 2021'de artık elemeler üç kişiyle oynanacak. Bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek. Pazar günü oynanacak elemede şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyun sonrasında en az puanı alan isim, yarışmaya veda edecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8