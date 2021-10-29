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MasterChef Türkiye'de bir ilk

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi oldukları, tv8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye 2021'de kırmızı takım, bir kişi fazla olarak mücadele eden mavi takıma karşı haftayı 3-0'lık galibiyetle tamamladı. Bireysel dokunulmazlığın ardından eleme adayları belli oldu. Ayrıca MasterChef Türkiye'de bu sezon bir ilk yaşandı.

Magazin 29.10.2021, 15:44
MasterChef Türkiye'de bir ilk

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2021' yarışmasının 28 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümünde; haftanın son takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı.Kütahya'ya konuk olan MasterChef Türkiye'de, Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleşen dokunulmazlık sonrası kaybeden takımdan iki yarışmacı daha eleme potasına gitti.Menüde sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et ve sütlü incir tatlısı yer aldı. Bu yemekler için bir saat süre verildi. Her yemekten yedi misafir ve şefler için olmak üzere sekiz porsiyon hazırlanması istendi.Oylama sonucunda skor 17-17 oldu. Böylece kazanan takımı son oy belirledi. 18-17'lik skorla günün kazananı olan kırmızı takım, bir kişi eksik olmalarına rağmen haftayı da 3-0 önde tamamlamayı başardı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 

Mavi takımdan siyah önlüğü giymeyen üç kişi, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Gecenin en başarılı ismi olan Tahsin, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

KİMLER ELEME ADAYI OLDU? 

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Safanur, eleme adayı olarak Araz'ı belirlemişti. Konseyde yapılan oylamada ise en çok yazılan isim Hasan olmuştu.MasterChef'te 27 Ekim Çarşamba akşamı bireysel dokunulmazlığı Tahsin kazanmıştı ve takım kaptanı Ateş'i potaya göndermişti. Oylamada adı en fazla yazılan Mert, haftanın dördüncü eleme adayı olarak belirlenmişti.Mavi takımın son dokunulmazlığı da kaybetmesiyle MasterChef'in 2021 sezonu bir ilke sahne oldu. Siyah önlüğü giymeyen sadece üç kişinin kaldığı takımda oylama yapılmasına gerek kalmadı.Tahsin bir kez daha dokunulmazlık mücadelesinden galip ayrılınca, mavi takımdan Safanur ile Burcu otomatikman beşinci ve altıncı aday olarak eleme potasına gittiler.

ELENEN YARIŞMACILAR 

MasterChef 2021'e sırasıyla Görkem Demiral, Fatma Polat, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Hamza Mercimek, Şükrü Özsarı, Mustafa Ozan, Milhan Erdem ve Rabia Nur Çamurlu veda etmişti.

#MasterChef #türkiye
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