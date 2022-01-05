MasterChef'te sona yaklaşıldı! 2. finalist belli oldu

MasterChef 2021'in 4 Ocak Salı ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar, çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti. MasterChef'te ilk çeyrek finalist Sergen olmuştu. Tahsin, Hasan, Dilara ve Eren 2. çeyrek finalist olarak şef ceketini giymek için tezgah başına geçti. Yarışmacılar, ünlü şef Ahmet Dede’nin özel tarifini en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. Puanlama sonunda MasterChef'in ikinci çeyrek finalisti belli oldu. Peki MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? Şef ceketini kim giydi?

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye 2021'de final öncesinde bireysel oyunlar devam ediyor. MasterChef'te son 5 yarışmacı arasına kalan Sergen Özen, Tahsin Küçük, Dilara Başaran, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı, çeyrek finale kalmak için mücadele ediyor. MasterChef'te haftanın ilk gününde çeyrek finale adını yazdıran ve şef ceketini giyen ilk yarışmacı Sergen Özen olmuştu. MasterChef'in 4 Ocak'ta yayınlanan 149. bölümünde bir yarışmacı daha çeyrek finale yükseldi.

Şef Ahmet Dede'nin tarifini en iyi kim yaptı?

MasterChef'in son bölümüne İrlanda’da Dede isimli restoranı ile Michelin yıldızı alan ünlü şef Ahmet Dede konuk oldu. Yarışmacılar, ilk turda Ahmet Dede'nin özel tarifini yapmaya çalıştı.

Şeflerden yüksek puan almak isteyen yarışmacılar, tüm maharetlerini sergiledi. Bir saatlik sürenin sonunda dört şef tarafından yarışmacıların yaptıkları tabaklar değerlendirildi ve on üzerinden puanlar verildi. İlk turda Hasan topladığı 30 puanla rakiplerinin önüne geçti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Tahsin 26, Eren 22 ve Dilara 18 puan aldı.

Masterchef’te çeyrek finale kalan 2. isim kim oldu?

Çeyrek finale çıkacak isimi belirleyecek ikinci turda yarışmacılardan, ana ürün olan soya sosunu kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Sürenin bitiminde tabaklar, şefler tarafından on puan üzerinden değerlendirildi.

MasterChef'te şeflerin iki turda verdiği puanlarla şef ceketini giyen isim belli oldu. MasterChef'te 35 puan alan Dilara, gecenin en düşük puanını toplayan yarışmacısı oldu.

Gecenin sonunda ise Tahsin 45, Eren 40 ve Hasan 53 puan topladı. Böylece MasterChef Türkiye 2021'de çeyrek finale çıkan 2. yarışmacı Hasan Biltekin oldu. MasterChef'te çeyrek finalist olan Hasan'a şef ceketini ise Somer Sivrioğlu giydirdi.