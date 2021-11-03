MasterChef 'te Mehmet Şef muhasebenin kapısına dayandı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, reyting sıralamasındaki yerini koruyor.tv100'ün haberine göre Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışma, her gün farklı bir bölümle ekrana geliyor.

Bir kişinin büyük ödülü kazanarak hayallerine ulaştığı yarışmadada, jüriler arasında kriz olduğu iddia edildi.

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı iddia edildi.Edinilen bilgilere göre; Mehmet Şef, muhasebenin kapısına dayandı ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden üzerinden alması karşısında resti çekti.Ata Benli'nin iddiasına göre; Somer Siviroğlu'nun son dönemdeki hal-hareket ve tutumu yapım tarafından hoş karşılanmıyor.

Bu gelişmelerin ardından Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağı ve yarışmanın jüri koltuğunun gelecek sene değişeceği öne sürüldü.

Ancak iddialarla ilgili Acun Medya'dan net ve resmi bir açıklama gelmedi.