MasterChef'te iddialı isim potada

MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen 135. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef 17'nci haftada Burcu ve Eren tarafından kurulan mavi ve kırmızı takım, ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım, eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Kore mutfağından yemekler için mücadele etti. 4 farklı yemek çeşidi hazırlayan iki takım yarışmacıları, yemeklerin tamamlanmasıyla birlikte şeflere tadım yaptırdı.

Tadım aşamasının tamamlanmasıyla birlikte şefler tek tek hangi yemeği hangi takımın kazandığını açıkladı. Yapılan yemeklerin ve tadım işleminin ardından kırmızı takım 2. dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılar Somer Sivrioğlu'nun balık kelle pancake isimli yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Yarışmacıların hazırladığı tabakların tadımı sonrasında en başarılı yemeği yapan Hasan, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

Masterchef’te ikinci eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan Mert Yılmaz oldu. MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, haftanın ikinci eleme adayı olarak Araz seçildi.

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