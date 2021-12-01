MasterChef'te eleme adayları belli oldu

MasterChef’te mavi ve kırmızı takımkar haftanın ilk takım oyununda karşılaştı. On beşinci haftanın ilk dokunulmazlık oyununda konsept ise dolma çeşitleri oldu. Menüde ise kalamar dolması, kavun dolması, bıldırcın dolması, mumbar dolması ve kuru patlıcan dolması yer aldı.30 Kasım Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

Süre sonunda şefler tadımlarını yaptı. Şeflerin verdiği kritik karara göre dokunulmazlığı 3-2'lik skorla kazanan kırmızı takım oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağını en yakın şekilde hazırlamak yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan, dokunulmazlık kazandı.MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tahsin'i eleme potasına gönderdi ve ilk eleme adayı Tahsin oldu.Sonrasında toplanan konseyde oylama ile haftanın ikinci eleme adayı Burcu oldu.