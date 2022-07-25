MasterChef jürilerinin aldıkları ücret dudak uçuklattı

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı MasterChef, her sezon olduğu gibi yine ilgiyle izlenmeye devam ediyor. MasterChef'in sevilen jürilerinden Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın aldıkları ücret ortaya çıktı. Ünlü şeflerin aldıkları ücretler dudak uçuklattı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef programı yeni sezona bomba gibi başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacıların kıyasıya yarışı milyonları ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

Mehmet Şef'in ve Danilo Şef'in aylık aldığı ücret herkesin ağzını açık bırakıyor.

Peki Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna aylık ne kadar maaş alıyor?

İddiaya göre, jüri üyeleri MasterChef yarışmasından aylık olarak aldıkları ücret 200-250 bin TL arasında. Her sezon yaklaşık 6 ay süren yarışmada şeflerin kazancı en az yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Ücretleri duyan sosyal medya kullanıcıları, "Acun kesinin ağzını açmış" yorumlarında bulundu.