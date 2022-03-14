Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine baltayla saldırdı

Ünlü türkücü ve film yönetmeni Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, eline balta alarak karısı Seval Bazencir'e saldırdı. Seval Bazencir evin kapısını kilitleyerek KADES uygulamasından yardım istedi. Yusuf Bazencir, 'İlaçlarımı alacaktım kapıyı baltayla kırmaya çalıştım amacım karıma zarar vermek değildi' dedi.

Gerçek adı Abdullah Bazencir olan sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıl önce görkemli bir düğünle evlendiği karısı Seval Bazencir'e İstanbul Beşiktaş'taki evlerinde dehşeti yaşattı. Çiftin arasında yaşanan kavgada çılgına dönen Yusuf Bazencir'in eline aldığı baltayla evlerinin kapısını kırmaya çalıştığı Seval Bazencir'in olası bir felaketten KADES uygulaması sayesinde kurtulduğu öğrenildi.

TELEFONDAKİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Emniyet tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir, eşiyle arasında telefonda konuşurken tartışma çıktığını, daha sonra kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını ifade eden Bazencir, amacının eşine zarar vermek olmadığını belirtti. Seval Bazencir ise çok korktuğunu, eşinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

"EVDEKİ İLAÇLARIMI ALACAKTIM"

Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Yusuf Bazencir, "Eşimle aramda telefonda kavga çıktı. Evde ilaçlarım vardı kapıyı açamayınca baltayla kırmaya çalıştım. Eşime zarar vermek gibi bir niyetim yoktu" şeklinde savcıya ifade verdi. Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Karar