Mahsun Kırmızıgül rekor ücretle izleyici karşısına çıkacak

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra albüm çıkarıyor. 16 yıl boyunca özellikle sinema filmlerine odaklanan ünlü şarkıcı, albüm çalışmalarını bitirdi. Twitter'dan haberi duyuran Kırmızıgül, "Sevgili dostlar, yaklaşık iki yıldır emek verdiğimiz albüm çalışmasının sonuna geldik. Perşembe günü sizlere yeni albümün ne zaman çıkacağını, içinde kaç eserin yer alacağını, albümün ismini paylaşacağız" diye yazdı.

Show TV ile anlaştı

Ünlü şarkıcı, yılbaşı için ise dudak uçuklatan bir rakama anlaştı. Kırmızıgül, eski şarkılarını ve yeni albümünden parçalarını söyleyeceği bir konser için Show TV ile anlaştı. 31 Aralık gecesi Show TV'de izleyici karşısına çıkacak şarkıcının 5 milyon TL alacağı iddia edildi.