Mahsun Kırmızıgül en çok satan albümler listesinde zirvede

16 yıllık aradan sonra yeni albümü 'Hoş Geldin' ile müziğe dönen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarıyla YouTube'da Trendler listesine girdi.

Kırmızıgül, 16 yıllık aradan sonra yeni albümüyle son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkılarına imza atarken müzik marketlerde en çok satan albümler listesinde iki haftadır 1 numarada yer aldı.