Mahsun Kırmızıgül en çok satan albümler listesinde zirvede
Tüm dijital müzik platformlarında 10 günde toplam 50 milyon rakamına ulaşan ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 'Hoş Geldin' albümdeki birçok şarkı aynı anda YouTube'da Trendler listesine giriş yaptı.
Magazin 13.01.2022, 17:20 13.01.2022, 17:20
16 yıllık aradan sonra yeni albümü 'Hoş Geldin' ile müziğe dönen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarıyla YouTube'da Trendler listesine girdi.
Kırmızıgül, 16 yıllık aradan sonra yeni albümüyle son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkılarına imza atarken müzik marketlerde en çok satan albümler listesinde iki haftadır 1 numarada yer aldı.
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|11
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|19
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|49
|2. Sevilla
|20
|44
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|20
|34
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