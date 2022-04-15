Mahsun Kırmızıgül'den boşanan Ece Binay'dan ihanet iddialarına cevap

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD'de nikah masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra Lavin adını verdiklerini kızlarını kucaklarına almıştı.

Kırmızıgül ve Binay, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

LAVİN'İN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

İkili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi.

Ece Binay, sürpriz boşanma sonrası Etiler'de ortaya çıktı.

"BOŞANDIK VE BİTTİ"

İhanet iddiaları sorulan Ece Binay, “Boşandık ve bitti. Başka söyleyecek bir şey yok” dedi.

"HERHANGİ BİR TALEBİM OLMADI"

Boşanma sonrası ortaya atılan mal paylaşımı haberlerini yakışıksız bulduğunu ifade eden Binay, “Bunların konuşulması bile çok ayıp. Böyle şeyler yok. Herhangi bir talebim olmadı” diye konuştu.

Binay, son olarak “Mahsun bey ile görüşmeye devam ediyor musunuz?” sorusuna “Tabii ki kızımız var, her zaman görüşeceğiz” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Mahsun Kırmızıgül'ün, geçtiğimiz haftalarda genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, 'Kırmızıgül' soyadını sosyal medya profilinden kaldırıp, boşanma davası açmıştı. Kırmızıgül, ihanet iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Snob Magazin