Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, başrolünde yer aldığı Mahkum dizisinin yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Magazin 16.12.2021, 09:13
Fox’ta izleyiciyle buluşan Mahkum dizisinde Savaş ve Barış isimli ikiz kardeşleri canlandıran İsmail Hacıoğlu’nun aynı anda birbirinden farklı karakterlere sahip iki ayrı kişiyi canlandırması izleyenler tarafından takdir topladı.
İsmail Hacıoğlu hakkında dizinin yayınlandığı andan itibaren milyonlarca tweet atıldı ve başarılı oyuncu 24 saatten fazla Türkiye gündeminde zirvedeki yerini korudu.
ÖVGÜ DOLU YORUMLAR YAPILDI
İzleyenleri oyunculuğuyla ekrana kilitleyen yakışıklı oyuncu hakkında, “İsmail Hacıoğlu, rol için biçilmiş kaftan. Aynı sahnede iki farklı karakteri oynamak büyük iş”, “2 farklı karakteri aynı anda anca İsmail Hacıoğlu canlandırabilirdi” ve “Joker filminin Türk versiyonu çekilse başrolü İsmail Hacıoğlu oynamalı” gibi övgü dolu tweetler atıldı.
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