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Listeye giremeyen Tatlıses'ten Erdoğan mesajı

Aday listesine beşinci kez yaptığı başvuruya rağmen giremeyen İbrahim Tatlıses'in küseceğini bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Tatlıses, yaptığı paylaşımla siyaseti sadece koltuk olarak görenlere ders verdi.

Magazin 12.04.2023, 09:20
Listeye giremeyen Tatlıses'ten Erdoğan mesajı

AK Parti sıralarından milletvekili adayı olmak için beşinci kez başvuru yapan İbrahim Tatlıses yine listeye alınmadı. Tatlıses'in listeye alınmadığı için AK Parti ve Erdoğan'a küseceğini bekleyenler ise hayal kırıklığına uğradı. 

Seçime sayılı günler var siyasi kulislerde hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi. Çok sayıda isim, milletvekili adaylığı için partilerin listelerine girmeye çalıştı.

İçlerinde tanınmış ve ünlü isimlerin de yarıştığı milletvekilliği adaylığında, bazı isimler liste dışı kaldı. Bu isimlerin en başında olanlardan biri de ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses oldu.

Geçmiş dönemlerde 4 defa AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses, 5. kez yaptığı başvurusu da olumsuz sonuçlandı.

ELEŞTİRİLERE FOTOĞRAFLI CEVAP

Sosyal medya kullanıcılarının "Daha kaç kez başvuracaksınız? Yeter" yorumlarına cevap veren Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak şu notu yazdı:

Biz bu tablonun aşıklısıyız başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Ben milletvekili olmuşum, olmamışım problem değil. Benim her zaman Sayın Cumhurbaşkanımın yanında bir koltuğum vardır. Bu da böyle biline.

"BENİM MESELEM SAYIN ERDOĞAN"

Öte yandan Tatlıses, milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından da bir paylaşım yapmış, "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem Sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" ifadelerini kullanmıştı.

#İbrahim Tatlıses
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