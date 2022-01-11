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"Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini anlattım"

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programına konuk olan oyuncu Hacı Ali Konuk, Levent Kırca'yla çalıştığı dönemlerde kendisine namazın güzelliklerini anlattığını söyledi.

Magazin 11.01.2022, 00:27
"Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini anlattım"

Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i usta oyuncu Hacı Ali Konuk, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programına konuk oldu.

Esra Elönü'nün sunduğu programa katılan oyuncu Hacı Ali Konuk, İslam'ın ve yaratılışın hayatındaki yerine değindi.

Elönü, bugüne kadar 20'den fazla dizi ve film projesinde rol alan oyuncunun dünya görüşünün bir bedel ödetmesine neden olup olmadığını sordu.

Kendisine kimsenin bedel ödetemeyeceğini söyleyen Hacı Ali Konuk, gönülden inanan bir insan olduğunu vurguladı.

"BANA KİMSE BEDEL ÖDETEMEZ"

Konuk, bedel ödetilemeyecek biri olduğunu, "Bana kimse bedel ödetemez. Çünkü hakim-i mutlak var, ben ona inanmışım. Kim bana hesap ödetecek? Ben yaratıcıma o kadar inanıyor ve o kadar güveniyorum ki kimse beni şu tarafa bu tarafa atamaz. Hüküm onun elinde. Ben gönülden inanmışım bana ne etki edebilir, hangi rüzgar beni devirebilir? Ben varlığa, mevcudata, yaratılmışlığa inanmışım, Allah'ımı seviyorum. Ya bırak..." sözleriyle açıkladı.

"LEVENT KIRCA'YA NAMAZIN GÜZELLİKLERİNİ ANLATTIM"

Bedel ödeyen insanların çizgilerinin değiştiğini söyleyen Konuk, sektöre girdiğinden bu yana hep aynı fikirde olduğunu dile getirdi.

Levent Kırca'yla birçok projede rol aldığını söyleyen Konuk, "Toplum hayatında sosyal ilişkiler çok önemli. Siz çizginizden eğrilirseniz bedel ödetirler. Ben sanat dünyasına girdiğim andan itibaren, Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini anlattım. Mesela dedim ki şimdi insan hayatında hasaretler var ve karlar vardır. Bu karları anlattım. Dünyanın fani olduğunu anlattım. Hakk'a ve ahirete iman tılsımı ile ölüm, insanı zindan-ı dünyadan huzur-u Rahman'a götüren sureti alır. Öyle bir hayat yaşa ki sen öldüğünde herkes ağlarken sen bayram et. Bunları Levent ağabeye anlattım. Beraber çok çalıştık Levent ağabeyle..." ifadelerini kullandı.

"BİRE BİN VEREN HERHANGİ BİR ŞİRKET VAR MI?"

Fakirler ahirete yatırım yapar sözü üzerine, zenginlerin ahirete yatırım yaptığını söyleyen Konuk, "Eğer bizim ticari zekamız biraz fazla olsa, bire bin veriyorlar ağabey, bire bin veren bir şirket veya herhangi bir kuruluş var mı?" dedi.

Kaynak: Medya Radar

#hacı ali konuk #Esra Elönü #24 tv #levent kırca #Arafta Sorular
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