Lerzan Mutlu ve annesinin benzerliği görenleri hayrete düşürdü

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Lerzan Mutlu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak annesi Reyhan Mutlu ile birlikte fotoğraf paylaşan Lerzan Mutlu'nun, ve annesine olan benzerliği görenleri şaşırttı.

Televizyon ekranlarının aranan isimlerinden biri olan Lerzan Mutlu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kuruyor. Mutlu, son olarak annesi Reyhan Mutlu'nun fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

Lerzan Mutlu ve annesinin birbirine olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Annenle aranda kaç yaş var", "Lerzan annen ne kadar genç" gibi yorumlarda bulundu.