'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin oyuncusu hayatını kaybetti
Usta oyuncu İbrahim Gündoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayata veda etti.
Magazin 02.04.2022, 15:40
'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Mete Aymar' karakteri ile tanınan oyuncu İbrahim Gündoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.
Usta oyuncu İbrahim Gündoğan (63), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi Süha Uygur duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uygur, gönderisinde "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" ifadelerini kullandı.
Gündoğan'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami’den son yolculuğuna uğurlanacak.
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